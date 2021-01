Brooklyn Nets, Sean Marks ha chiesto consiglio prima di ingaggiare Harden

Il General Manager dei Brooklyn Nets, Sean Marks, ha parlato riguardo alla Trade che ha sconvolto il mondo NBA, cioè il passaggio di James Harden da Houston a New York. Il dirigente dei Nets ha rivelato di essersi consultato con le altre due superstar della squadra, Kyire Irving e Kevin Durant, prima di ingaggiare l’ MVP 2018.

Queste le sue parole:

“Volevo sapere cosa pensassero a riguardo e quale sarebbe stato il loro impegno una volta ufficializzata la trade. Mi è piaciuto sentire le loro intenzioni e il loro impegno, e tra un po’ potremo vederli anche in campo. Questo è ciò che noi vogliamo sentire. Ognuno di questi ragazzi è capace di guidare una squadra ed essere la stella. Ci saranno notti in cui uno di loro avrà l’occasione di brillare. E notti in cui avranno tutti e tre l’occasione. Hanno detto: ‘Vogliamo giocare insieme’. Gli ho lasciato lo spazio per sentire la loro opinione. Ma penso anche che capiscono che ci saranno sere in cui uno o due di loro si dovranno sacrificare per gli altri. Penso che tutti e tre stanno guardando all’obiettivo comune. Tutti noi stiamo guardando all’obiettivo comune”.

