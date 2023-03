Bruge-De Panne: Balsamo punta al bis

Le principali avversarie saranno Wiebes e Kool

21-03-2023 11:13

Arrivo a braccia alzate per Elisa Balsamo con indosso la maglia iridata. Questa l’immagine finale della Classic Brugge-De Panne lo scorso anno. Un’immagine che l’attuale campionessa italiana spera si possa ripetere anche giovedì prossimo, 23 marzo.

Un percorso completamente piatto che le si addice e che la inserisce tra le favorite anche in questa edizione. Nei 163 chilometri in programma Balsamo dovrà fronteggiare il vento, un’insidia che può mischiare le carte, la campionessa europea Lorena Wiebes (già tre vittorie all’attivo in questa stagione) e Charlotte Kool (Sunweb).