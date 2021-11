Bruno Conti agli azzurri: "Riportateci al Mondiale, casa nostra"

11-11-2021 15:32

Italia-Svizzera è senza dubbio la partita più importante per gli azzurri in questo post europei. La gara di domani sera contro la Svizzera, in caso di vittoria, ci permetterebbere di staccare un pass prezioso in vista della partecipazione ai prossimi mondiali in Qatar.

Azzurri ed elvetici sono appaiati al primo posto del Girone C: entrambe le formazioni lamentano qualche assenza importante, ma la voglia di primeggiare non manca, così come gli stimoli nei confronti di partite così determinanti.

Bruno Conti, storica ala della Roma e della Nazionale, ha scritto questo rivolgendosi agli azzurri: “Avete già capito cosa significhi far impazzire l’Italia di gioia grazie a quello splendido Europeo che avete vinto. Adesso vi faccio l’in bocca al lupo affinché ci riportiate a giocare quel Mondiale che sarà sempre “casa” della nostra Nazionale. Avete tutte le qualità per affrontare questo ostacolo, sono convinto che ce la farete. Per farcela c’è bisogno della squadra e di tanto tifo. E il mio, da campione del mondo, ce l’avrete sempre”.

OMNISPORT