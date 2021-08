Bruno Peres, retroscena sull'addio alla Roma

Ci saranno due ex sulla strada della Roma nel playoff di Conference League, la nuova competizione Uefa alla quale la squadra giallorossa parteciperà grazie al settimo posto dello scorso campionato.

L’avversario della squadra di José Mourinho sarà il Trabzonspor nel quale militano Gervinho e Bruno Peres.

Il brasiliano ha militato nella Roma fino allo scorso maggio e, intervistato da ‘Sky Sport’ alla vigilia della gara d’andata in terra turca, non ha nascosto la delusione per la mancata conferma:

“Sono contento di aver trovato un bell’ambiente, il campionato turco è di buon livello. Mi sarebbe piaciuto restare alla Roma, l’anno scorso ho giocato tanto e c’ho sperato. La disponibilità a rinnovare l’ho sempre data, ma poi ho avuto la possibilità di venire al Trabzonspor e non ci ho pensato due volte”.

Sarà bello tornare a Roma e all’Olimpico per il ritorno – ha aggiunto l’ex Torino – ma farò di tutto per aiutare la mia squadra a superare il turno. Dovremo sfruttare il vantaggio di aver iniziato prima la preparazione e il calore dei nostri tifosi nella partita d’andata”.

OMNISPORT | 18-08-2021 18:48