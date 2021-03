Brutto infortunio per Veretout, può stare fuori mesi

Se sul campo è arrivata una vittoria importante e, peraltro, resa ancor più godibile dalla rete realizzata allo scadere da Diawara, non si può dire lo stesso sul fronte Veretout per la Roma.

Il centrocampista francese, proprio contro la sua ex squadra, si è fatto male alla coscia destra ed ha dovuto lasciare il terreno di gioco per far spazio a Pedro: a preoccupare i tifosi romanisti è il fatto che l’ex Nantes non riuscisse nemmeno a poggiare il piede per dirigersi in panchina, avvisaglia di qualcosa di grave.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, per Veretout si teme uno stop particolarmente lungo, che potrebbe tenerlo fuori addirittura mesi e non settimane.

Nelle prossime ore gli esami medici riveleranno l’esatta entità del problema fisico: se queste sensazioni negative venissero confermate, l’eventualità che la stagione di Veretout finisca in anticipo prenderebbe quota.

La Roma, quantomeno, può esultare per la gioia regalatale da Diawara che, in caso di forfait prolungato di Veretout, avrebbe più spazio rispetto a quanto ne ha avuto finora. ‘Mors tua, vita mea’, è proprio così.

OMNISPORT | 04-03-2021 09:09