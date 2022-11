Bucks inarrestabili, super Tatum trascina i Celtics

05-11-2022 09:20

Prosegue inarrestabile la marcia dei Bucks. I campioni NBA 2021 hanno infilato l’ottava vittoria in alttettante partite, passando sul campo dei T’Wolves grazie al solito, super Giannis Antetokounmpo, autore di una tripla doppia (26 punti): per Milwaukee si tratta della miglior partenza di sempre nella storia della franchigia.

Alle loro spalle reggono i Cavaliers, che passano a Detroit con centrando il settimo successo di fila nonostante le assenze di Garland e Mitchell, e i Celtics, capaci di superare in volata i Bulls grazie a un super Jayson Tatum, autore di 36 punti. A Chicago non bastano i 46 di DeMar DeRozan.

A Ovest si aggravala crisi dei Lakers, crollati in casa contro i Jazz: per la squadra di coach Ham, alla quale non basta un LeBron James che sfiora la tripla doppia (17 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) è la sesta sconfitta in otto gare, la terza in casa.

Vincono a fatica anche i Mavericks contro Toronto (36 punti per Luka Doncic), tra le grandi ko pure i Suns e i campioni di Golden State, privi dei big Curry, Thompson, Green e Wiggins, lasciati a riposo.

I risultati della notte:

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 88-112

Philadelphia 76ers-New York Knicks 104-106

Indiana Pacers-Miami Heat 101-99

Washington Wizards-Brooklyn Nets 86-128

Boston Celtics-Chicago Bulls 123-119

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers 106-113

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets 130-99

Dallas Mavericks-Toronto Raptors 111-110

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 114-105

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 102-115

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 106-108

Los Angeles Lakers-Utah Jazz 116-130