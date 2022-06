Budapest 2022, Pozzobon ai piedi del podio nella 25km

30-06-2022 14:05

Accarezza il podio la fondista azzurra Barbara Pozzobon. Ai Mondiali di Budapest la nuotatrice italiana arriva quarta dopo aver condotto una gara nel gruppo di testa con la tedesca Lea Boy, la brasiliana Ana Marcela Cunha e l’olandese Sharon Van Rouwendaal.

“Stare ai piedi dal podio brucia, ma non così tanto come pensavo –ha detto Pozzobon ai microfoni Rai – ho fatto una bella gara, ho cercato di andar via in tutti i modi, ci credevo. Però ero di fianco a dei mostri sacri della distanza, essere arrivate assieme a loro è un grande passo avanti rispetto al passato. Ripartirò in maniera ancor più determinata”.

Nulla da fare al femminile nella 25 km, distanza che invece al maschile ha vinto l’oro di Dario Verani.