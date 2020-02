Bufera social su Agnelli, ecco il parere del web

Sì alle porte chiuse perché la salute è prioritaria, buffetti a Conte ed anche ad Allegri, la conferma a metà di Sarri e le parole ambigue su Guardiola (“sarebbe eresia dire che non ci pensiamo”): l’ampia intervista concessa da Andrea Agnelli a Radio 24 ha messo subbuglio nel mondo Juventus. Cosa voleva dire veramente il presidente bianconero? Quale sarà il futuro tecnico per una squadra che “deve vincere”?

LE PAROLE – Agnelli nel suo intervento ha ricordato anche gli sponsor poco si preoccupano dello spettacolo. E’ vero che per Sarri sono state spese belle parole ma tra le righe si capisce anche che un tentativo per Conte probabilmente è stato fatto (“ha scelto di provare a vincere con l’Inter”) e che Guardiola non è mai stata un’invenzione giornalistica.

LE REAZIONI – Sui social l’intervista al presidente della Juve è stata letta in tanti modi. I più sospettosi sottolineano un aspetto: “Strano, problemi in bilancio,crollo in borsa ed esce il nome di Guardiola…. Sarà sicuramente un caso” o anche: “Dopo il tonfo da -10% hanno ricominciato la carica Guardiola”.

SCETTICI – Sul rinnovo a Sarri c’è chi ricorda: “Aveva detto anche avanti con Allegri. Sembra un po’ il stai sereno di Renzi.” o ancora: “Certo che Agnelli su Guardiola poteva esprimere il suo pensiero in maniera diversa. Oggi abbiamo un allenatore che si chiama Maurizio Sarri che andava protetto al di là delle valutazioni e dell’attenzione nei confronti di uno dei tecnici più importanti nel mondo”.

IL PASSO – Un utente scrive: “Guardiola alla Juventus potrebbe essere possibile se ricorso al TAS dovesse andar male. In ogni caso, Pep e il suo staff hanno un ingaggio pesante e non so se la Juve, che ha già fatto un passo che di solito non fa con CR7 sia disposta a farne un altro”.

LONTANO – Fioccano reazioni di ogni tipo: “Guardiola è il sogno di qualsiasi squadra, ma anche l’allenatore più lontano dalla Juventus come idee e stile. Lo dimostra in parte il progetto Sarri, che per ora sta funzionando solo intermini di risultati. Certo è che sarebbe bello vederlo in Italia” e infine: “Se anche arrivassimo a prendere Guardiola con che soldi gli fai la campagna acquisti notoriamente lui è uno che vuol che ai agisca sul mercato. Hai appena chiesto un aumento di capitale

