Bufera social su Chiellini: Parli proprio tu?

Che il Pallone d’oro sarebbe andato a Messi ormai non era più un segreto da giorni, così come la delusione di Cristiano Ronaldo che si è dovuto accontentare del “premio di consolazione” dell’Assocalciatori, ma a movimentare la serata dei trofei e dei riconoscimenti sono state le bordate di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha lasciato tutti senza parole con dichiarazioni di fuoco contro il Real Madrid, che gettano anche ombre sulla trasparenza del Pallone d’oro stesso.

LO SFOGO – Chiellini non si è detto sorpreso per il Pallone d’oro vinto da Messi quest’anno ma ha ricordato quanto successo lo scorso anno; il successo di Modric sarebbe stato “deciso” dalle merengues a danno di Ronaldo.

L’ACCUSA – Parole non equivocabili quelle di Chiellini: “Il furto a Ronaldo è stato lo scorso anno. Il Real Madrid ha deciso di non farglielo vincere. È stato palese. Modric non era nemmeno nel suo migliore anno. Il Pallone d’Oro l’anno scorso, secondo la logica, lo avrebbe dovuto vincere Griezmann o Pogba”.

LE REAZIONI – Lo sfogo del giocatore bianconero ha fatto presto il giro del web scatenando reazioni indignate: “Quindi il Real ha deciso anche quando doveva vincere i precedenti 5?” o anche: “Il pallone d’oro nel 2018 a Modric è stato un furto. Doveva vincerlo Cristiano. Mi fido della parola di uno che con i furti ha vinto molto”.

L’INDIGNAZIONE – Su twitter è un tiro al bersaglio contro Chiellini: “Continuiamo a insegnare ai ragazzi che se vinci tu sei un Figo, se vincono gli altri è perché hanno barato. Bravo Chiellini” o anche: “CLAMOROSO: Chiellini crede ai complotti e crede che ci siano squadre che con il loro potere politico possano influenzare arbitri (ha fatto segno you pay al Bernabeu) e premi individuali. Rivelazione sconcertante”.

YOU PAY – Gli appassionati di calcio non dimenticano quello che lo stesso Chiellini disse a Ramos: “Chiellini che disse “you pay” a Ramos dopo la concessione di un rigore sacrosanto…Oliver sempre sia lodato” o anche: “Anche se lo pensa, ed è gravissimo, può un capitano della Nazionale dire una cosa del genere.Senza parole”.

I COMMENTI – C’è chi scrive: “Dichiarazioni come quelle di Chiellini non mi sono mai piaciute. Se accusi il Real di essere forte politicamente dai indirettamente ragione a chi accusa la Juve della stessa cosa”. Poche, ma ci sono, le voci a suo favore: “Chiellini FINALMENTE HA DETTO QUELLO CHE TUTTI PENSAVAMO” e infine: “Chiellini dice la verità e, si sa, a molti questa cosa non piace”.

SPORTEVAI | 03-12-2019 08:40