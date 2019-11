Bufera social sulla telecronaca di Adani in Slavia-Inter

Senza vie di mezzo: o si ama o si odia. Lele Adani da tempo è diventato un personaggio che divide, i suoi commenti e le sue telecronache su Sky sono prese ad esempio per dire tutto e il contrario di tutto. C’è chi le adora per la competenza e la passione e chi le detesta per l’enfasi eccessiva che a volte sfocia anche in vere e proprie crociate, come accadde con Allegri e come accade ancora oggi con Cassano.

IL SUCCESSO – La vittoria dell’Inter a Praga, con tanto di qualificazione ancora a portata di mano per i nerazzurri, ha scatenato la coppia Adani-Trevisani che l’hanno commentata su Sky.

IL PRECEDENTE – Già in passato proprio una telecronaca di Adani fece scalpore, quella celebre della “garra charrua” nel dicembre 2018 quando l’Inter rimontò nel finale contro il Psv. La cosa si è ripetuta ieri sera.

LE REAZIONI – La stragrande maggioranza (non interista, va specificato) si scaglia contro l’ex difensore: “L’ esultanza dei commentatori Sky è un insulto a tutti quelli che pagano DA ANNI un abbonamento e non tifano Inter. Va benissimo esultare per una squadra italiana. Però deve succedere per tutte. Così è uno schifo” o anche: “Io voglio l’app silenzia-Adani. Con tutta la sopportazione del mondo, davvero, non ce la faccio”.

ANNULLALO – C’è chi scrive: “D’accordo la passione, la voglia di emozionarsi e far emozionare l’abbonato, ma la telecronaca del tifoso – peraltro non richiesta – risulta alquanto imbarazzante dato che si tratta del 5° turno della fase a gironi. Con tutto il rispetto, è lo Slavia Praga, non il Barça”

INTER CHANNEL – Un altro follower nota: “Il Prof. Adani che urla esagitato all’arbitro “ANNULLALO QUESTO!”, dopo che l’Inter ha segnato il 2 a 1 allo Slavia Praga (non al Manchester City) grazie a un avversario che è incespicato, è la metafora perfetta di quello che siamo diventati” o anche: “E’ vergognoso perché lavorano per Sky e non per Inter channel, ma questo è”.

E CONTE? – Un tifoso della Juve ricorda: “Che poi deve spiegarmi per quale motivo l’anno scorso insultava Allegri in tutte le lingue mentre stravede per un allenatore che gioca col 5-3-2″, un altro protesta: “Ma Trevisani ed Adani quando fanno le telecronache dell’Inter che problemi hanno? Non vedo tutta questa enfasi e pazzia quando fanno le telecronache per le altre squadre italiane…”.

NORMALE – Ovviamente tutti gli interisti si sono esaltati a sentire la sua telecronaca ma c’è anche qualche tifoso neutrale che scrive: “Adani esulta sempre in questo modo quando vede prestazioni straordinarie, lo fece anche con Messi, non si tratta di partigianeria ma di gustare il bel calcio quando se ne vede”.

SPORTEVAI | 28-11-2019 08:58