Bufera su Brambati: Giocatore Milan ha il virus e non lo dicono

Eravamo abituati a sentirlo parlare di mercato a 7Gold ma Massimo Brambati stavolta è uscito dal seminato e ha lanciato una notizia che sta facendo assai discutere. L’ex difensore, noto anche per la sua capacità di imitatore (sapeva riprodurre la voce di compagni e avversari alla perfezione, celebre una sua imitazione di Moggi al Costanzo Show ma si è reso protagonista anche di altri attacchi polemici in tv), in una diretta Instagram ha messo nel mirino due giocatori di serie A che a suo dire sarebbero positivi al Corona Virus.

Brambati assicura che Strakosha e Kessiè sono stati contagiati

Parlando sul canale social Brambati dice: “Ci sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, positivi al Coronavirus. Quello biancoceleste è Strakosha, che dicono abbia un infortunio alla caviglia e non è vero, invece, ha fatto un tampone ed è risultato positivo. Non lo so di Ibra, ma Kessié del Milan è positivo. Siccome ha viaggiato tornando dall’Africa con Gervinho affianco, hanno messo in quarantena anche Gervinho”.

La reazione del fratello di Strakosha alle parole di Brambati

Parole che ovviamente non sono andate giù al portiere della Lazio, che tramite il fratello Dimitri, su Instagram, ha risposto: “Dovresti vergognarti di diffondere bugie e, se non rispettassi la tua età, ti farei personalmente causa per disinformazione”. Ufficialmente il portiere ha un piccolo problema al piede, presto tornerà in campo. L’altro ieri si è fatto fotografare in piscina insieme proprio al fratello.

Sui social tante accuse a Brambati

Fioccano i commenti sui social: “E le prove sarebbero dove? No perché per dire cose del genere bisogna anche provarle e allora ok, altrimenti è fuffa” o anche: “Questo non sapeva giocare a pallone e giocava. Non sa parlare in italiano e parla”.

C’è chi scrive: “Ma Kessiè anche se fosse, sta svolgendo la quarantena ed è in isolamento, al massimo dovrebbero spiegare il perché Ibrahimovic ha potuto eluderla una volta tornato dalla Svezia” e infine: “Brambati ha copia della risposta del tampone? Preparati a finanziarci il mercato”.

SPORTEVAI | 26-05-2020 09:50