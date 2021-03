Bufera su Di Canio: "Lo attacchi perché sei razzista"

Non è la prima volta che entra nel mirino della critica per le sue osservazioni sopra le righe, per i suoi giudizi taglienti e spesso controcorrente ma stavolta per Paolo Di Canio è ancora più pesante del solito la polemica scatenata a Sky. Nel giorno in cui Lukaku si conferma un bomber devastante, vero leader dell’Inter capolista, andare a criticare proprio l’attaccante belga sembra una provocazione gratuita. Eppure l’ex laziale, che conosce bene Lukaku per essere un conoscitore esperto da anni del calcio inglese, ha smontato l’interista.

Di Canio stronca Lukaku

A Sky Di Canio ha detto: “Lukaku leader? In Inghilterra aveva interlocutori più importanti e più bravi. Quindi non era titolare fisso. I numeri di Lukaku sono normali per lui, non sta facendo niente di straordinario. Fa i gol che ha sempre fatto, non quelli utili per la Champions però”.

I tifosi furibondi sui social con Di Canio

Non credono alle loro orecchie i tifosi interisti che si sfogano su twitter e lanciano accuse gravi a Di Canio: “La prossima volta Di Canio proverà a screditare Lukaku attingendo argomenti dalla rivista “La difesa della razza” o anche: “Da noto razzista, Di Canio non è capace di fare dei complimenti ad un atleta di colore. Purtroppo questo mi pare evidente”.

Fioccano le reazioni: “Sarebbe tanto facile dire “avevo quell’idea di Lukaku perché allo United faceva schifo” forse anche lo stesso Romelu gli darebbe ragione. Invece no, Di Canio non si rende conto che così diventa ridicolo nella sua ottusità” oppure: “Lukaku non fa niente di straordinario. Ad esempio non fa arrivare i treni in orario, come faceva colui che Di Canio tanto ama

C’è chi scrive: “La posizione di Di Canio non ha nulla a che vedere con lo sport” e infine: “Ciò che dice Di Canio non ha nessun riscontro né tattico, né tecnico, né altro. Di conseguenza questa ostinazione contro Lukaku e contro l’Inter non può che nascondere altri motivi e altri fini”.

