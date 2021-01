Inter, scintille tra Bergomi e Di Canio: bufera sui social

Quale è il reale valore di questa Inter? Ha i punti che merita? Può fare di più? Resta la favorita per lo scudetto? Il pari di Udine e la tensione a nervi scoperti con le espulsioni di Antonio Conte e di Lele Oriali, con il codazzo di polemiche legate all’atteggiamento avuto dall’arbitro Maresca, hanno fatto avanzare ulteriori dubbi sullo spessore dei nerazzurri e il momento dell’Inter è stato oggetto di accese discussioni a Sky nel salotto del Club.

Per Bergomi l’Inter non può migliorare

L’ex capitano dell’Inter Bergomi si dice perplesso “Penso che l’Inter sia questa ormai da un anno e mezzo, non so se sia sufficiente per vincere. Non credo che possa migliorare più di tanto. Il calo di Lautaro e Lukaku penso sia un caso. La protesta di Udine? Io ritengo la protesta di Conte giusta perché aveva ragione sugli episodi, ma non sono d’accordo nei modi. Conte deve saper resistere anche a queste pressioni”.

Di Canio smentisce Bergomi

Non ci sta Paolo Di Canio. L’ex esterno ha memoria lunga e ricorda di come proprio Bergomi avesse indicato l’Inter addirittura come favorita anche per il girone di quella Champions League da cui poi è uscita malamente. Dice Di Canio: “Sì, però, Beppe, scusa se ti interrompo, ma ha cinque punti in meno dell’anno scorso ed è fuori dalla Champions League, quando tutti dicevate, non io, che era la prima favorita nel girone, anche più del Real Madrid, e che era padrona della qualificazione agli ottavi. E invece è stata eliminata ai gironi”.

Di Canio accende la polemica: “Vale tutto, ogni può dire quello che gli pare, ma oggettivamente… La vittoria del campionato può ribaltare i voti. Io a inizio Serie A ho messo Inter e Juve alla pari per vincere, per ampiezza, giocatori e allenatori. Perché altrimenti torniamo alla normalità. Tutti mettiamo Conte fra i primi allenatori del mondo”.

I tifosi si schierano sui social

Fioccano le reazioni su twitter: “E Bergomi ha avuto il coraggio di dire che non è vero!! Guardate bene, dice io no io no…” o anche: “Grande Di Canio.. ha fatto scendere il gelo nello studio” e infine: “Si è sentita fino a casa mia in sud Italia la cinquina sulla guancia dello zio…”.

SPORTEVAI | 25-01-2021 09:24