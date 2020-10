Bufera su Florenzi dopo lo sfogo in Nazionale

L’Italia non vince più e segna sempre meno quando ci sono avversari di livello. Le ultime due gare degli azzurri di Mancini hanno fatto dimenticare la striscia positiva e riproposto il problema di sempre: la poca concretezza sotto porta. Il gol l’ha fatto un centrocampista, Pellegrini, mentre i bomber di ruolo ne hanno sbagliati tanti. Sotto accusa anche Immobile, particolarmente impreciso e con almeno una rete sulla coscienza.

Florenzi si scaglia contro i critici di Immobile

Non è d’accordo però Florenzi. L’ex Roma, oggi al Psg, nel dopo-gara si è sfogato dicendo: “Immobile ha segnato 36 gol nella scorsa stagione. In Polonia Lewandovski è un santo mentre qui Ciro è trattato come l’ultimo arrivato. Per gli italiani dovrebbe essere un eroe nazionale”.

Sui social i tifosi attaccano Florenzi

Parole che non sono piaciute molto, soprattutto ai tifosi della Roma che sui social hanno iniziato subito a criticare l’esterno: “Sono amici che vuoi che dica. Oggi tranne voi burini nessuno vuole più vedere Immobile in nazionale. Tenetevelo a Formello siamo tutti più felici” o anche: “Sul fatto che Florenzi possa essere laziale passi. La cosa grave è che considera Immobile un grande giocatore di calcio” oppure: “Florenzi te c’hanno fatto pure Capitano della Roma… rimani a Parigi, ma dubito che ti riscattano ..”.

C’è chi lo “rinnega”: “Vai a giocare alla Lazio, cosi puoi gioire per i gol di Immobile. Se fossi CT tu e Ciro la nazionale solo alla TV potreste vederla. Sempre più convinto che te ne dovevi andare prima. Al cambio non hai neanche guardato in faccia Pellegrini……”

Per i fan il paragone con Lewandovski è fuori dal mondo

A far infuriare tutti anche il paragone azzardato col bomber polacco: “Florenzi cosa stai dicendo ? Ciro e Robert non puoi metterli nella stessa frase , figurati paragonarli . Eroe nazionale ?” oppure: “Sei fortunato che Robert Lewandowski non parli italiano, purtroppo noi sì” e infine: “Dopo le dichiarazioni su Immobile, la fuga da Trigoria, non mi stupirei di vederti con la sciarpa degli sbiaditi”.

SPORTEVAI | 15-10-2020 09:36