Bufera su Mauro, dopo l’attacco di Mourinho per il web ha avuto paura di sfidarlo in diretta

Finalmente il faccia a faccia tra Mauro e Mourinho dopo le frizioni dei giorni scorsi. Ma nessuna polemica e il web punta il dito contro l'ex Juve

11-01-2024 09:42

Chi sperava nella resa dei conti tra Massimo Mauro e José Mourinho è rimasto deluso. Già, dopo le polemiche a distanza dei giorni scorsi, i due si sono ritrovati ‘faccia a faccia’ nel post derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, senza tuttavia scontrarsi. Tutt’altro. E sul web c’è chi accusa l’opinionista Mediaset di aver avuto paura di sfidare lo Special One.

Mourinho-Mauro, atto finale: che cosa era successo in precedenza

Riavvolgiamo il nastro alla partita di campionato tra Roma e Napoli, quando Mauro aveva criticato l’atteggiamento dei giallorossi in campo definendolo “antisportivo”. La replica di Mourinho è arrivata dopo la partita di Coppa Italia vinta in rimonta contro la Cremonese. A Mauro, assente negli studi Mediaset, il tecnico portoghese aveva chiesto “rispetto”, perché “non rispettare gente che mangia dallo stesso piatto dove ha mangiato lui, è una brutta cosa”. L’ex calciatore di Juventus e Napoli ha quindi risposto a distanza, durante il post Juve-Salernitana: “Se ha bisogno di un nemico, io non sono disponibile”.

Lazio-Roma, derby deciso da un rigore: Mou e Mauro d’accordo

Diciamo la verità: un po’ di curiosità nell’assistere a un nuovo possibile scontro tra i due c’era eccome. Invece, Mauro e Mourinho si sono trovati perfettamente allineati sull’episodio (il contatto tra Huijsen e Castellanos) da cui è scaturito il rigore che ha consentito alla Lazio di volare in semifinale. “Orsato è stato costretto a decretare il penalty, ma per quel contatto non sarebbe caduto neanche un canarino” ha commentato Mauro. E Mou ha aggiunto: “In Portogallo diciamo che il rigore è la massima pena, come la ghigliottina nella rivoluzione francese. Orsato è un arbitro che lascia giocare se questi contatti avvengono a centrocampo. Chiamato al monitor, vede lo show del giocatore colpito ed è fatta”.

Bufera su Mauro: l’opinionista preso di mira sui social

In tanti, sul web, hanno accusato Massimo Mauro di aver temuto il confronto con Mourinho. Fioccano i commenti sui social. “Rosica di meno e trova il coraggio di dire che la Roma non sa giocare a calcio, invece di attaccarti all’intensità del fallo sul calcio di rigore” scrive Kamadon su Twitter. “Fosse stato al contrario sarebbe stato rigore tutta la vita” rincara Step Adventure. “Ha avuto paura, imbarazzante” aggiunge Samuel.