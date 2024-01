Lazio-Roma, moviola: la sentenza sul rigore dubbio e i tre espulsi

La prova di Orsato all’Olimpico nel derby di coppa Italia analizzata ai raggi X da Cesari, il fischietto di Schio ha anche ammonito sette giocatori

11-01-2024 06:15

Sta scegliendo con cura le gare da affidare a Orsato il designatore Rocchi. Il fischietto di Schio, da anni miglior arbitro italiano secondo l’Aia, è alla sua ultima stagione e ne vengono centellinate le presenze. E’ stato dunque scelto per il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, che già ha diretto sei volte in carriera (compresa la finale celebre di coppa Italia vinta dai biancocelesti con gol di Lulic) senza che mai i giallorossi potessero sorridere (4 ko e due pareggi). Come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Orsato con le due squadre

Per il fischietto della sezione di Schio sono 38 i precedenti in campionato con la formazione giallorossa. Un bilancio leggermente positivo: 13 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte. L’ultimo match risale alla pesante sconfitta della Roma in casa del Genoa per 4-1. In Coppa Italia non è migliore lo score, anzi. Orsato fu l’arbitro della finale persa dalla Roma, proprio contro la Lazio e nelle altre 2 circostanze in cui li ha diretti i giallorossi sono stati sempre eliminati. La Lazio è la squadra più arbitrata in Serie A da Orsato. Sono ben 44 le partite dirette che hanno portato a 19 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte.

L’ultima designazione risale alla vittoria per 3-2 contro l’Atalanta, in questa stagione. In Coppa Italia sono 4 le designazioni di Orsato con la squadra biancoceleste. Una finale vinta, una persa (vs Juventus 1-2 dts) e due passaggi del turno (con Napoli e Milan).

Orsato ha ammonito 7 giocatori e ne ha espulsi tre

Coadiuvato dagli assistenti Imperiali e Rossi, con Manganiello IV uomo, Irrati al Var e Abbatista all’Avar, l’arbitro ha ammonito 7 giocatori. 10’ s.t. Cristante (R ), 14’ s.t. Castellanos (L), 20’s.t. Guendouzi (L), 20’ s.t. Mancini (R ), 45’+2 s.t. Pellegrini (L), 45’+3 s.t. Pedro (L), 45’+4 s.t. Pedro (L). Tre gli espulsi: 45’+4 s.t. Pedro (L), 45’+6 s.t. Azmoun (R ), 45’+7 s.t. (dopo il fischio finale) Mancini (R )

Lazio-Roma, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 49′ rigore per la Lazio: contatto in area di rigore giallorossa tra Huijsen e Castellanos, dopo un check al Var a bordo campo Orsato indica il dischetto tra le proteste di Mourinho. All’84’ espulso per proteste Nuno Santos. Al 96’ espulso Pedro nella Lazio: lo spagnolo perde la testa dopo che Paredes lo prende per il collo e Orsato lo spedisce sotto la doccia. Al 100’ caos nel finale: rosso per Azmoun e Mancini. L’iraniano è protagonista in una mischia, il centrale viene espulso a fine partita dopo qualche parola di troppo.

Per Cesari giusto fischiare il rigore alla Lazio

A fare chiarezza è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset dice a Canale 5 in merito al penalty per i biancocelesti: “C’è un tacco di Romagnoli, poi Huijsen e Castellanos vanno a cercare il pallone. Attenzione a Orsato, che dice che non è successo assolutamente nulla e manda via i giocatori della Lazio da intorno a lui. Orsato è molto vicino all’azione e sta guardando proprio lì, allunga il collo e cerca di capire. Dopo di che interviene Irrati al VAR, sicuramente c’è un calcio sul tallone.

Questo è un rigore codificato, uno di quelli che il VAR darà sempre. E secondo me è rigore, certo che lo è! Ci dimentichiamo che pochi giorni fa, in Inter-Verona, è stato dato lo stesso identico rigore! Non dobbiamo stupirci. Al massimo possiamo farlo del diverso atteggiamento di Orsato in un’altra situazione, quando Cristante viene atterrato da Zaccagni alle porte dell’area. Lui dice palla ma non è così…”. Buona alla fine la prova di Orsato in Lazio-Roma.