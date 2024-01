Lazio-Roma 1-0, Mourinho è una furia: rigore ridicolo, con Orsato vince chi gioca in casa

Lazio in semifinale di Coppa Italia, il tecnico della Roma si scaglia contro la concessione del rigore: i giocatori di vent'anni fa non si sarebbero mai buttati

10-01-2024 20:47

Cento minuti di gioco per il derby della Capitale numero 182, tre espulsi, tanti ammoniti, colpi proibiti e tensione quanto basta. Alla fine decide un rigore di Zaccagni davanti a 50mila persone, Lazio in semifinale e Roma a schiumare rabbia. Un solo tiro in porta, nessuna vera occasione da gol: i derby di Coppa Italia continuano ad arridere ai biancocelesti.

Roma eliminata, Mourinho non ci sta

«Quando perdi il derby è ancora più doloroso. Abbiamo grandi difficoltà, nelle ultime settimane abbiamo affrontato Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Meritavamo di più contro Juve e Atalanta, oggi perdiamo la partita per un rigore del calcio moderno, da Var. L’arbitro non lo ha dato a tre metri di distanza, perché interviene il Var? I giocatori sono educati in questo modo ora, quelli di 10/20 anni fa non si butterebbero così». Così il tecnico della Roma, Josè Mourinho, a Sport Mediaset, al termine del derby contro la Lazio. “Nel primo tempo eravamo messi meglio in campo, poi è uscito Dybala ed è cambiata la partita. Prendere gol così è ridicolo, parlo dell’azione prima del calcio d’angolo. Huijsen è un bambino top, ma ha 55 minuti di Serie A. Chi segna prima è avvantaggiato, poi non c’erano più palloni… Orsato arbitro top, ma la partita finisce quando la squadra di casa segna perché lui non lascia giocare», ha aggiunto

Dybala ancora ko

Di sicuro ha inciso tantissimo l’uscita di Dybala nell’intervallo, come sottolinea il tecnico portoghese. «Dopo aver perso Dybala è cambiato tutto per noi, senza di lui c’è meno qualità nel possesso palla e nella connessione del gioco. Ha accusato il solito problema muscolare nella parte posteriore. Questa partita era importante, lui voleva giocarla, ma veniva da una partita molto impegnativa fatta due giorni fa. È entrato Pellegrini, anche lui non è in un momento positivo ha avuto un problema per una botta nella zona vertebrale. Sono un po’ deluso da qualche giocatore a livello individuale, si poteva fare di più. Lavoriamo tanto per arrivare sull’esterno, poi non facciamo un cross preciso. Facciamo grande fatica con il gioco che sviluppiamo, quando arriviamo lì non abbiamo grandi idee»

Mourinho applaude i tifosi

«Pesa perdere un derby, soprattutto pensando a questi incredibili tifosi: ma andiamo avanti finiamo questo ciclo orribile domenica a Milano, poi settimana completa di recupero per la prima volta da tanto e speriamo di recuperare qualcuno per dare il massimo nelle due competizioni che ci restano». Mourinho chiude con un inevitabile ultimo passaggio sul rigore: «Il rigore è la pena massima, come una condanna a morte, come la ghigliottina ai tempi della Rivoluzione Francese: questo intelligentissimo arbitro in genere lascia correre queste azioni a centrocampo, ma quando c’è uno seduto davanti al var, che lo chiama se c’è minimo contatto, il giocatore fa il suo show ed a quel punto è fatta».

