Roma, nuovo stop per Dybala: l'argentino lascia il campo all'intervallo. Le prime indiscrezioni

Si ferma ancora Paulo Dybala. Il numero 21 della Roma costretto al cambio per un problema fisico accusato al termine della prima frazione del derby di Coppa Italia con la Lazio

10-01-2024 19:50

Dopo una prima frazione in equilibrio, il derby di Coppa Italia contro la Lazio assume i contorni dell’horror per la Roma. La squadra di José Mourinho va, infatti, sotto per il rigore trasformato da Zaccagni dopo l’intervento in ritardo di Dean Huijsen su Castellanos in aera e, proprio al termine del primo tempo, è costretta a registrare il nuovo infortunio di Paulo Dybala.

Roma, stop Dybala nel derby di Coppa Italia

Pessime notizie per José Mourinho e la Roma: il derby di Coppa Italia con la Lazio porta, infatti, un nuovo stop per Paulo Dybala. La Joya si è fermata al termine della prima frazione, ha richiamato l’attenzione dello staff medico giallorosso e ha abbandonato il terreno di gioco vistosamente scuro in volto per poi lasciare il posto a Lorenzo Pellegrini a inizio ripresa.

Possibile problema muscolare per Dybala

Ancora da valutare al meglio le condizioni del fantasista argentino, ma come riportato dalla redazione di Sport Mediaset potrebbe trattarsi dell’ennesimo problema muscolare. Nelle prossime ore, saranno necessari gli esami strumentali di rito per valutare al meglio la situazione ed emettere un primo verdetto che, ovviamente, Dybala, José Mourinho e la Roma si augurano possa escludere lesioni e problemi importanti. Quello che è certo è che, al momento, Paulo Dybala è da considerare a forte rischio forfait per la sfida che vedrà la Roma fare visita al Milan domenica sera con fischio d’inizio alle 20.45.