Coppa Italia Lazio-Roma: il Parlamento mette da parte l’Ucraina e chiude prima per il derby

La gara di Coppa Italia tra Lazio e Roma è uno degli appuntamenti più attesi al punto che anche le discussioni in Parlamento sembrano subire una battuta d’arresto anche su temi importanti

10-01-2024 15:26

Appuntamento alle ore 18: nella capitale sale la tensione in vista del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Una partita che rappresenta forse qualcosa di più di un semplice quarto di finale tra due squadre che fino a questo momento hanno subito qualche battuta d’arresto di troppo e ci tengono ad andare avanti nella competizione, soprattutto se c’è da battere la rivale cittadina.

Lazio-Roma: il parlamento chiude prima

Non è un segreto che tra i parlamentari italiani ci siano tanti tifosi e il derby tra Lazio e Roma è una di quelle che fare che non si può perdere. In Parlamento si lavora su un tema importante quello del rifinanziamento degli aiuti alla Ucraina ma la conferenza dei capigruppo decide all’unanimità di tagliere i tempi della sessione di discussione a Palazzo Madama.

In sostanza per fare più in fretta rispetto ad una normale agenda dei lavori e per liberare tutti dagli impegni entro le 17.30, si decide di tagliare la fase della discussione generale che di solito pota via circa un’ora e mezza e nel corso della quale i senatori intervengono per esprimere le proprie posizioni.

Ucraina in disparte, si pensa al derby

A riportare questa scelta piuttosto inconsueta è l’Huffington Post che rivela come la motivazione che è stata data per questo “taglio” dei lavori sia stata “la discussione generale si era già tenuta alla Camera”. Secondo il sito infatti la scusa non reggerebbe visto che molti deputati in vista del match di oggi pomeriggio hanno deciso di tagliare e ridurre il più possibile il proprio calendario dei lavori. Per una volta la risposta del Parlamento è stata bipartisan e anche un tema importante come l’Ucraina è finito in secondo piano.

Lazio-Roma: la grande attesa in città

L’inaspettato derby di Coppa Italia rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. Sia i biancocelesti che i giallorossi hanno centrato la qualificazione in Europa (anche se la Roma dovrà affrontare il turno playoff in Europa League) ma entrambe hanno avuto qualche piccolo passaggio a vuoto in campionato. Dopo il secondo posto dello scorso anno, la Lazio è al settimo posto in classifica con 30 punti mentre la Roma è ottava a quota 29. Per entrambe una vittoria e il passaggio del turno significherebbe una spinta di energia e di entusiasmo.