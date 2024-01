Coppa Italia, Lazio-Roma: info, orari, formazioni e dove vederla in tv o streaming

La squadra di Sarri e quella di Mou si affronteranno in una gara secca per conquistare un posto nelle semifinali del torneo: le possibili scelte degli allenatori

09-01-2024 16:00

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Spazio ai quarti di finale di Coppa Italia 2023/24, che regalano a tifosi e appassionati un match entusiasmante. Si tratta della sfida tra Lazio e Roma, in programma domani, mercoledì 10 gennaio, con calcio d’inizio alle 18. Chi avrà la meglio nel derby della Capitale affronterà la vincente di Juventus-Frosinone.

Coppa Italia, Lazio-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Lazio e Roma, valida per i quarti di Coppa Italia, è in programma domani, mercoledì 10 gennaio, allo stadio Olimpico. Sarà calcio d’inizio alle 18. Il derby della Capitale, così come tutti gli altri appuntamenti del torneo tricolore, sarà visibile in diretta tv sui canali Mediaset. La sfida sarà visibile in chiaro su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia: Lazio-Roma

Data e orario: mercoledì 10 gennaio ore 18

mercoledì 10 gennaio ore 18 Diretta tv: Italia Uno

Italia Uno Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione della Lazio

La Lazio arriva ai quarti di finale di Coppa Italia dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese. Maurizio Sarri, per la sfida contro la Roma, si troverà ad affrontare alcune assenze significative. Oltre a Luis Alberto e Immobile, sono incerti anche Isaksen e Zaccagni, entrambi usciti acciaccati proprio dalla sfida contro i bianconeri.

Sarri prevede di affidarsi al consueto 4-3-3, con Provedel tra i pali. In difesa Lazzari, favorito su Pellegrini, e Marusic come terzini. Nel cuore della difesa, potremmo assistere al ritorno di Romagnoli al posto di Gila, affiancato da Patric.

A centrocampo, è previsto spazio per Guendouzi e Rovella, con il ballottaggio tra Kamada e Vecino ancora in corso. In attacco, la coppa potrebbe essere composta da Castellanos e Felipe Anderson affiancati da Pedro.

Lazio (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.

La probabile formazione della Roma

La Roma arriva all’impegno del torneo tricolore dopo il pareggio in campionato contro l’Atalanta. Anche il tecnico Josè Mourinho, per la sfida contro la Lazio, si trova a fronteggiare diverse assenze. Out Smalling, Kumbulla, Llorente, Renato Sanches, Ndicka e Aouar. Spazio al 3-5-2, con Svilar al posto di Rui Patricio tra i pali. La difesa vedrà Cristante arretrato come difensore centrale, affiancato da Mancini e Huijsen.

A centrocampo, sulle fasce si prevede la presenza di Kristensen e Zalewski al posto di Karsdorp e Spinazzola. Il centro sarà presidiato da Paredes, supportato da Bove e Pellegrini. In avanti, la coppia potrebbe essere composta da Dybala e Lukaku.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala. Lukaku. All.: Mourinho.

I precedenti

La sfida in programma domani tra Lazio e Roma sarà il 21esimo incontro nella loro storia in Coppa Italia. Il bilancio storico premia i giallorossi con undici vittorie, rispetto alle sette dei biancocelesti, e due pareggi.

L’ultima volta le due squadre si sono affrontate nell’edizione 2016/17, quando la Lazio eliminò la Roma in semifinale e si assicurò un posto nella finalissima. Nell’incontro d’andata, la squadra allenata da Simone Inzaghi vinse per 2-0, con i gol di Milinkovic-Savic e Immobile.

Nel ritorno, nonostante il tentativo da parte dei giallorossi di ribaltare il risultato dell’andata, i biancazzurri s’imposero nuovamente con Milinkovic-Savic e Immobile, in risposta alla doppietta di Salah e al gol di El-Shaarawy.