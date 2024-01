Lazio, Sarri attacca formula coppa Italia e infiamma il derby, Cioffi spiega esclusione Samardzic

Le dichiarazioni degli allenatori e dei protagonisti del match. Vecino: vittoria che ci da fiducia. Pensiamo alla gara di Coppa Italia contro la Roma

07-01-2024 17:53

La Lazio manda ko l’Udinese e inanella la terza vittoria consecutiva. La squadra di Sarri s’impone contro i bianconeri di Cioffi con il risultato finale di 1-2. Dopo il botta e risposta tra Pellegrini e Walace, Matias Vecino, su assist di Felipe Anderson, ha trovato la giocata vincente per portare a casa i tre punti. I biancazzurri, con questa vittoria, si avvicinano sempre più al quarto posto, attualmente occupato dalla Fiorentina, e distante solamente tre punti. Per la Lazio mercoledì è già il momento di ritornare in campo per il derby contro la Roma, valido per i quarti di Coppa Italia.

Sarri: “Gara sporca e vinta meritatamente”

Al termine del match contro l’Udinese, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la gara ai microfoni di DAZN:

È stata una gara difficile, sporca e giocata su un campo non ideale. I ragazzi hanno reagito al meglio. Dopo il gol del momentaneo 1-1 non abbiamo mollato e l’abbiamo portata a casa. Caratterialmente e mentalmente dobbiamo trovare ancora un’espressione definitiva. Riguardo Rovella, attualmente svolge meglio la fase difensiva che quella di impostazione. Le sostituzioni? Isaksen ha preso un colpo e abbiamo preferito toglierlo, mentre Kamada era ammonito. Sono contento di chi è subentrato. LuisAlberto e Immobile per il derby contro la Roma? Faranno il controllo domani, ma non so se riusciranno a recuperare. C’è qualche possibilità per Luis. La formula della Coppa Italia non ci piace, ma qui non si parla di passaggio del turno. A noi ci interessa il derby per la nostra gente”

Cioffi: “Sconfitta amara. E su Samardzic..”

L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, si è espresso così dopo la sconfitta contro la Lazio:

Faccio i complimenti ai miei ragazzi, è una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca per le occasioni che abbiamo lasciato a loro. Si va avanti e si riparte con più convinzione di prima. Il primo gol è frutto di un errore individuale, ed è normale che i ragazzi giovani e con potenziale concedono qualcosa. Il secondo, invece, è stato l’unico tiro che ho visto da parte loro nel secondo tempo. Nonostante tutto, siamo rimasti in partita, forse ci siamo sfilacciati un po’ ma la sensazione era quella di avere controllo. Il cambio di Masina? Non è stata una scelta tattica, è un ragazzo che viene da due mesi e mezzo di inattività. Samardzic? Non è entrato in campo per una scelta mia, non riguarda il mercato.

Vecino: “Dobbiamo continuare così”

Al termine della sfida ha parlato ai microfoni di DAZN Matias Vecino, autore del gol decisivo per la vittoria dei biancazzurri: