Roma, Di Canio al veleno contro Mourinho: "Deve venire davanti alle telecamere"

L'ex attaccante della Lazio furioso a Sky Calcio Club dopo la decisione dello Special One di non rilasciare dichiarazioni al termine di Roma-Atalanta

08-01-2024 13:40

Roma-Atalanta é una di quelle partite che rischia di lasciare scorie non indifferenti. Sul campo e fuori. Lo show di José Mourinho nell’area tecnica dell’Olimpico non é passato inosservato, così come é stato assordante il suo silenzio nel dopo gara. A Sky Calcio Club non l’ha presa bene Paolo Di Canio, ex simbolo della Lazio, da sempre molto critico con lo Special One e con giocatori come Romelu Lukaku. Nuova bordata in diretta al manager portoghese, reo di non aver rispettato la stampa al termine dei 90 minuti.

Di Canio contro Mourinho: nuova bordata in diretta Sky

Paolo Di Canio contro José Mourinho. Ennesimo episodio di una “saga” destinata a durare fin quando lo Special One non deciderà di smettere di allenare. In attesa di una risposta ufficiale del tecnico lusitano, ha fatto piuttosto rumore la critica dell’ex attaccante di Lazio e West Ham durante Sky Calcio Club, trasmissione condotta da Fabio Caressa ogni domenica sera.

Mourinho, espulso dall’arbitro Aureliano nel finale di Roma-Atalanta, salterà ancora una volta il match di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Di Canio, in tal senso, non propone giustificazioni: “Ne ha saltate tre su otto a Milano, ma anche una sarebbe troppo. Mourinho è un habitué, quando le cose non vanno bene non si presenta. Anche tanti altri, sia chiaro. Io voglio parlare di calcio con i diretti interessati, qualcuno dovrebbe intervenire”.

Mourinho e il silenzio stampa: Di Canio non ci sta

Un silenzio stampa assordante quello di José Mourinho, che avrebbe rischiato persino il deferimento presentandosi dinanzi ai microfoni di Sky e DAZN. Così non é stato, dopo l’espulsione incassata nella ripresa, per aver protestato per un mancato fischio su Lukaku. Aureliano, sollecitato dal quarto uomo, non ha potuto far altro che allontanare lo Special One, protagonista di uno show che ha infiammato il pubblico di fede giallorossa.

Di Canio, un fiume in piena in diretta Sky, avrebbe voluto un confronto serio e leale con l’ex Inter, davanti alle telecamere: “Ripeto, non capita solo alla Roma, ma qualcuno dovrà pur far qualcosa. Dovrebbe essere un obbligo parlare con gli addetti ai lavori, che siano giornalisti o ex giornalisti. Rigore o non rigore, tu devi venire davanti alle telecamere, cerchiamo di parlare insieme”, ha concluso l’ex biancoceleste.

Mourinho contro tutti, da Massimo Mauro a Paolo Di Canio

José Mourinho non ha certo bisogno di presentazioni, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo comunicativo. Del resto, proprio la comunicazione é sempre stata uno dei punti di forza dello Special One, sin da quando si presentò all’Inter con il famoso “Io non sono pirla…”. Negli ultimi giorni, peraltro, é tornato a far parlare di sé per il siparietto con il salotto Mediaset in Coppa Italia, nel dopo gara di Roma-Cremonese.

Massimo Mauro nel mirino, forte del risultato maturato nella competizione tricolore nonostante le assenze e i problemi di formazione. Un nuovo “nemico” da aggiungere alla lista? Forse. Di sicuro, il trainer portoghese non é nuovo a questo tipo di uscite, che potrebbero anche ripetersi nel prossimo appuntamento su Sky Sport, appena avrà l’opportunità di intervenire al Club di Fabio Caressa.

Una strategia comunicativa spesso vincente, ma anche molto “scaltra”. Giocare d’anticipo, attaccando “verbalmente”, con l’obiettivo di distogliere l’attenzione dagli attuali problemi della sua squadra, apparsa sottotono nel rush finale del 2023.