Balotelli scatenato, si schiera con Mourinho contro Mauro e ricorda liti con Boban

SuperMario ha voluto dire la sua sulla querelle tra lo Special One e l'opinionista, schierandosi a favore del suo ex tecnico e ricordando precedenti

06-01-2024 09:24

Massimo Mauro non cerca nemici ma, a quanto pare, suo malgrado, continua a trovarli. Dopo l’attacco di José Mourinho per l’attuale opinionista di Sport Mediaset è arrivato anche quello di Mario Balotelli che si è apertamente schierato in favore dello Special One. Insomma, settimana niente male per l’ex calciatore di Juventus e Napoli che ha provato comunque a sottrarsi alla polemica spiegando la volontà di riportare semplicemente il proprio punto di vista. Giustificazioni che non sono però bastate.

Balotelli accanto a Mou nella polemica con Mauro

A Mario Balotelli gli opinionisti sportivi proprio non piacciono. Partendo da questo presupposto la difesa di José Mourinho, con il quale vinse il Triplete negli anni dell’Inter, diventa automatica: “Secondo me un ex calciatore o allenatore che commenta un collega è giusto che lo critichi ma si deve mettere nei suoi panni. In ogni caso penso che quelli che esagerano sbagliano sempre.

Le squadre di Mourinho non hanno mai giocato come il Barcellona del tiki-taka quindi non capisco perché ci si sorprenda ancora, a lui interessa vincere. Se poi Mauro gli ha dato dell’antisportivo allora ha fatto bene a rispondergli”.

Il precedente di Balotelli contro Boban e Marocchi

C’è pure un precedente tra Mario Balotelli ed ex calciatori nel tempo diventati opinionisti. L’episodio avvenne un po’ di anni fa, più precisamente nel 2014 quando Super Mario vestiva la casacca del Milan. A Giancarlo Marocchi e Zvonimir Boban, che lo pungolavano su delle qualità che raramente venivano fuori in campo, l’attaccante – che oggi gioca in Turchia all’Adana Demirspor – replicava: “Secondo me voi non capite niente di calcio“. Un concetto che, a distanza di tempo, ci tiene addirittura a rimarcare.

Super Mario e la categoria degli opinionisti sportivi

Già, perché evidentemente Balotelli è uno che non dimentica. Così, nel raccontare l’episodio che lo vide coinvolto nel corso di un’intervista a Sky, sottolinea: “Non sapevo neanche chi fosse Marocchi, io ce l’avevo con Boban. Dissi che non capivano niente di calcio perché era così, io non le mando a dire“. Chissà che per Super Mario non possa configurarsi un futuro da commentatore sportivo. Sarebbe senza dubbio divertente. Intanto la nuova frecciata per Massimo Mauro è soprattutto un attacco alla categoria.

Il consiglio a Mou: vai in Brasile

Infine, arriva anche un consiglio per José Mourinho per il quale si parla di panchina del Brasile: “Se gli arrivasse una proposta Mourinho dovrebbe accettarla, ma dipende da lui come si sente perché allenare una Nazionale così è molto pretenzioso, lì vogliono vincere sempre. Avere grandi campioni tutti insieme da gestire non è facile, ma se non sai allenare i giocatori mica vincono da soli“.