Roma, Mourinho: il motivo della bordata in diretta a Mauro, sul web è José-mania

Dopo il successo in rimonta con la Cremonese in Coppa Italia, Mourinho ha puntato il dito contro Massimo Mauro: ecco perché l'allenatore della Roma ce l'ha con l'opinionista

04-01-2024 10:18

Anche ieri sera, dopo la vittoria in rimonta con la Cremonese che alla Roma è valsa la qualificazione ai quarti (con tanto di derby) di Coppa Italia, José Mourinho ha rubato la scena. Come? Puntando il dito contro Massimo Mauro, opinionista Mediaset.

Mourinho contro Mauro: lo Special One sbotta contro l’opinionista

Presentatosi davanti alle telecamere di Canale 5 per la consueta intervista del post partita, Mourinho ha chiesto subito se in studio fosse presente Massimo Mauro. Nonostante la sua assenza, l’allenatore portoghese ha spiegato cosa proprio non è riuscito a digerire. “Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà, per quello che diamo. Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia nello stesso piatto è una brutta cosa. Lui in questo piatto ha mangiato e ci mangia ancora: verrà in studio anche per i soldi, oltre che per la sua bella faccia”.

Le parole di Mauro che non sono andate giù a Mourinho

In attesa della risposta di Mauro che aiuterà a fare chiarezza, è comunque facilmente intuibile il motivo che ha portato a Mourinho a sbottare. Con ogni probabilità al tecnico della Roma non sono piaciute le parole dell’opinionista proferite dopo la sfida di campionato vinta col Napoli. In quella circostanza, infatti, Mauro aveva criticato la Roma per il suo atteggiamento in campo: “Il comportamento dei calciatori è stato discutibile. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e credo sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho, che va contro lo spirito del calcio”.

Mourinho sempre più idolo dei tifosi della Roma: le reazioni social

Gli oltre 40 sold out di fila dell’Olimpico certificano il profondo legame che si è instaurato tra Mourinho e la piazza romana. “È tra i migliori allenatori mai avuti. AMOurinho” commenta su Twitter Rds. “Mourinho è la Roma. Mourinho a vita” aggiunge Fabio Fratta. “Mai un allenatore mi ha fatto sentire più orgoglioso della mia squadra, Mourinho Forever” continua ancora Alessandro. “Non voglio immaginare il dolore che proverò quando quest’uomo qua si separerà da noi” chiosa ‘forza Roma’. Insomma, un autentico plebiscito per lo Special One, il cui nome è ora accostato al Brasile, dopo il rinnovo di Ancelotti col Real Madrid.