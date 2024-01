Roma-Atalanta, interviste post gara: Mourinho in silenzio stampa, Gasperini polemico sul gol tolto a Scamacca

Le parole dei protagonisti al termine dell'1-1 tra Roma e Atalanta. I giallorossi e Mourinho non parlano. Gasperini dubbioso sul gol annullato a Scamacca e polemico con la Roma

07-01-2024 23:54

Roma in silenzio stampa al termine della gara pareggiata 1-1 con l’Atalanta e Mourinho, espulso nel finale da Aureliano di Bologna, non si presenta davanti alle telecamere. Gasperini, invece, non ci sta sul gol annullato a Scamacca e sull’ambiente “da corrida” dell’Olimpico.

Roma-Atalanta, giallorossi in silenzio stampa

Roma e Atalanta impattano 1-1, con il rigore siglato da Paulo Dybala ad annullare l’incornata di Teun Koopmeiners. Succede tutto nella prima frazione, mentre la ripreda vede i giallorossi sbattere sugli interventi importanti di Marco Carnesecchi e sulla poca lucidità sotto porta di Romelu Lukaku. Al termine del match, i giallorossi annunciano il silenzio stampa, con José Mourinho che, espulso nel finale, non si presenta ai microfoni.

Gasperini polemico con il clima respirato all’Olimpico

Chi parla e lo fa senza peli sulla lingua davanti alle telecamere di DAZN è Gian Piero Gasperini, che non nasconde il disappunto per il clima dell’Olimpico: “Indubbiamente, questo è un ottimo punto per noi. Carnesecchi ha fatto grandi parate, ma anche noi abbiamo molto da recriminare. Sull’1-0 abbiamo avuto una grande possibilità con De Keteleare… poi, la Roma nel primo tempo ha fatto bene, ma non è stato facile in questo ambiente, con tanti ammoniti. Abbiamo fatto gli stessi falli della Roma, noi sei ammoniti, loro uno… ci prendiamo questo punto. Per me, comunque, Aureliano non è assolutamente da condannare, anzi l’esperienza credo che lo abbia aiutato nella corrida di questa sera”.

I dubbi di Gasperini sul gol annullato a Scamacca

“Non nascondo che il gol annullato a Scamacca ci lascia molti dubbi…“, ha proseguito il tecnico della Dea, che nel confronto con l’ex arbitro, Luca Marelli, comunque, indeciso sulla circostanza, ha spiegato: “Secondo me non era fallo di Scamacca. Secondo me, il difensore della Roma cade prima. Simile a Bisseck-Arnautovic di settimana scorsa? Non lo so, non faccio paragoni. Qui vale il peso della mano e gli arbitri lo sanno, per me, il difensore della Roma si è accorto di avere l’avversario e si è lasciato andare. Fallo di Ruggeri? È entrato in modo scomposto, poi, certo, il giocatore ha fatto due passi prima di cadere, ma va bene così… (ride, ndr)”.

Gasperini esalta l’Atalanta

Sulla prestazione e le possibilità dell’Atalanta, Gasperini commenta: “Questa è un squadra con gruppo solido. Oggi giocavano Holm e Ruggeri, che sono giovani e anche il portiere è giovanissimo. Davanti, poi, abbiamo tanti giovani dai quali dobbiamo augurarci e aspettarci cose buone. A turno lo stanno facendo un po’ tutti. Crediamo molto in questi ragazzi. Scalvini? Io lo mettevo già tra i veterani… lui ha già quasi cento gare sulle spalle. Ha appena fatto vent’anni. Ogni tanto ha qualche calo nel finale. Questa sera, per fortuna avevo Palomino e Hien e ci siamo cavati bene”.

Il bilancio di Gasperini

Infine, sulla prima parte di stagione, Gasperini chiosa: “Bilancio? Nonostante i punti in meno rispetto agli anni scorsi, questo è un campionato più equilibrato. Molte squadre di metà classifica si sono alzate. Abbiamo fatto nove vittorie, purtroppo abbiamo perso qualche gara di troppo, soprattutto negli ultimi minuti, però, siamo dentro la Coppa Italia, in Europa League siamo già agli ottavi e sono certo che nella seconda metà potremmo fare meglio“.

