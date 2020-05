Bufera su Tommasi: Volete soldi per le stories fatte sui social?

Si attende solo l’ok del Governo e quanto verrà deciso il 28 maggio ma la Figc ha già messo i suoi paletti dopo il Consiglio federale di ieri: A, B e C torneranno in campo se ci sarà il semaforo verde, i dilettanti si fermano, la stagione viene prolungata fino al 31 agosto ma c’è anche un altra postilla che sta facendo discutere. Ed è legata agli stipendi, tema su cui si specifica che ” Si terrà conto in ogni caso degli eventuali contenziosi che dovessero insorgere per il periodo di sospensione delle attività (marzo/aprile)”.

Tommasi furioso per i mancati stipendi

Un passaggio che non è piaciuto al presidente dell’Aic. Damiano Tommasi è deluso e ha detto: “Significa che i calciatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto”. Il tema stipendi è sempre stato nei suoi pensieri, del resto.

“Sono deluso e preoccupato. Si prendono delle decisioni con mascherine e call conference, e poi si mandano in campo gli altri. Cioè i calciatori. Ed ecco come sono ripagati. Gli imprenditori del calcio chiedono i soldi a tutti – Uefa, Fifa, governo – per non pagare i calciatori…E noi dovremmo essere contenti?”.

Sui social i tifosi si schierano contro Tommasi

Sarà per populismo o perché il personaggio non è mai stato molto amato, visto che anche in questi mesi più di una volta è entrato nel tritacarne delle polemiche, fatto sta che sui social la gente non sta con Tommasi: “Fossi in Tommasi farei lo sciopero della fame…..mediocre giocatore e ridicolo presidente dell’associazione calciatori”.

C’è chi nota: “Tommasi reclama gli stipendi del lockdown. Evidentemente pensa che i calciatori vengano pagati per fare stories su internet. Finché nn si giocano partite ufficiali la.Juve può nn pagare gli stipendi” o anche: “Questi vivono in un altro mondo completamente. Fuori dal globo terracqueo”.

Ironia dei fan nei confronti di Tommasi

Fioccano i commenti: “Tommasi il primo pensiero và a Cristiano Ronaldo. ‘Aveva intenzione di comprarsi un’altra Ferrari, ma voi gli state rubando un sogno’…” oppure: “Meno male che Tommasi è in scadenza di mandato. Paladino dei dilettanti. Fosse per lui il campionato comincerebbe il prossimo anno bisestile”.

Non si perdona niente all’ex calciatore della Roma: “Limite della decenza passato” oppure: “In tutto ciò i calciatori non hanno un normale contratto da dipendente, quindi, a parte il fatto che prendono cifre astronomiche, in ogni caso non si possono mutuare i discorsi dai sindacalisti per applicarli su di loro” e infine: “Pensate anche alla.cassa integrazione di noi umani, parlate parlate ma poi appena il presidente chiama tutti sugli attenti,bisogna essere credibili e meno ipocriti”.

SPORTEVAI | 21-05-2020 08:58