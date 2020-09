Bufera sulla griglia scudetto di Bocca. Tutte le previsioni

Il campionato è al via ed è tempo di pronostici, previsioni e griglie scudetto. Gli addetti ai lavori sono chiamati a esprimersi sulle squadre che animeranno la lotta al vertice nel prossimo torneo e o giudizi di Fabrizio Bocca sono quelli che stanno facendo maggiormente discutere i tifosi.

Serie A, l’editoriale su Repubblica

L’editorialista di Repubblica nella sua rubrica Bar Sport delinea la sua griglia di partenza: “Juventus e Inter affiancate, il ritorno di Milano, la sorpresa Roma, Atalanta e Lazio che pagano un po’ gli impegni e il calendario ipercompresso”. Saranno queste sei squadre, comunque, a giocarsi i piazzamenti per il titolo e per la qualificazione in Champions.

La griglia dettagliata

Ed ecco le posizioni nel dettaglio, con una veloce spiegazione: “1 Juventus, 2 Inter, 3 Milan, 4 Roma, 5 Lazio, 6 Atalanta. Vedo Juve e Inter praticamente affiancate, generalmente si apprezza un certo ritorno di Milano, Roma come sorpresa, Atalanta che paga un po’ il prezzo dei suoi tanti impegni e risente della mancanza di Ilicic, lo stesso per la Lazio. Che nel finale di stagione era stata vittima di un evidente calo”.

Pronostico Bocca, le reazioni

Ovviamente le previsioni di Bocca stanno già generando polemiche. Se molti tifosi condividono infatti la tesi che le principali favorite per il titolo siano la Juventus e l’Inter, a far discutere sono soprattutto gli altri piazzamenti. “3 Milan, 4 Roma, 5 Lazio? Ma che te sei fumato?”, chiede Francesco. A un altro appassionato fa sorridere il Milan in seconda fila: “Addirittura terzo, ahahahah”. Mentre per Dani “la chicca è la Roma quarta, così, per dote ricevuta”. Ma i più infervorati sono i tifosi del Napoli, che tra le prime sei non è neppure menzionato. “Comprendo la soggettività ma vorrei capire come si fa a lasciare fuori dalle prime il Napoli? Addirittura collocarla dal settimo in giù mi sembra veramente sottovalutarla fin troppo”, scrive Erion. E un altro supporter partenopeo aggiunge: “Magari è di buon auspicio, solitamente non ci prende mai”.

SPORTEVAI | 19-09-2020 10:34