Cessione eccellente per l'Inter, Biasin approva a malincuore

Era stato uno dei fiori all’occhiello della campagna di rafforzamento dell’Inter della scorsa estate, uno dei colpi di mercato più apprezzati di tutta la serie A. Un grande della Liga e del calcio internazionale, bandiera dell’Atletico Madrid, che i nerazzurri erano riusciti a portare a Milano praticamente gratis. Oggi però il destino di Diego Godin appare deciso. Lontano da Milano.

Godin ai dettagli col Cagliari

Sembra fatta, infatti, per la cessione dell’esperto difensore, leader e capitano della Celeste, la nazionale dell’Uruguay, al Cagliari. Manca solo l’annuncio, ma le distanze tra le parti sono ormai appianate e lo stesso Godin si è detto disponibile al trasferimento. Un epilogo beffardo, dopo una sola stagione con la maglia dell’Inter, condita da tante aspettative ma che ha fruttato poche grandi soddisfazioni.

Godin via, il saluto di Biasin

Anche Fabrizio Biasin è convinto che il difensore saluterà l’Inter a breve. E scrive sul suo profilo Twitter un messaggio in cui, anche se con rammarico, ne approva la cessione: “Godin sempre più vicino al Cagliari. Ed è un bene, perché così si può completare l’Inter, ma davvero si fa fatica ad esultare: per ‘quel giocatore lì’ avevamo immaginato una storia diversa”.

Godin lascia l’Inter, le reazioni dei tifosi

Molti tifosi la pensano come il giornalista di fede nerazzurra. “Sono molto triste per lui”, ammette Alessandro. “Più che altro…Meglio mandar via lui o Skriniar? A malincuore cedo El Flaco”, puntualizza Michael. Bubu chiede: “La sola uscita di Godin permette di completarci?” e Biasin risponde: “Arriverà Vidal“. Billie approva: “Non credo davvero che ci sia qualcuno che stia esultando, ma Conte vuole Vidal. Se vuoi il bene dell‘Inter, ora ti sta bene qualsiasi cosa ti porti il profilo richiesto dall’allenatore. Quindi va bene Godin al Cagliari“. E un altro tifoso aggiunge: “L’errore di Godin è stato parlare da leader a fine stagione, cosa che al condottiero leccese non piace, l’unico leader deve essere lui, gli unici meriti devono essere i suoi”.

SPORTEVAI | 19-09-2020 09:42