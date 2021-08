Buffon avvisa il Parma: "Bisognerà lottare su ogni pallone"

Il secondo esordio di Gianluigi Buffon in Serie B si è concluso con un pareggio esterno, esattamente come il primo, vecchio di 15 anni.

Da Rimini a Frosinone, dalla Juventus al Parma, da un 1-1 ad un 2-2, risultati deludenti e partite nelle quali l’ex capitano della Nazionale ha subito fatto i conti con un torneo dai ritmi alti e che non perdona la minima sbavatura.

Nella gara terminata 2-2 Super Gigi è stato protagonista di alcuni buoni interventi che hanno tenuto in piedi la squadra di Enzo Maresca nei momenti più difficili, sull’1-0 per il Frosinone, per poi però non risultare impeccabile sul gol del pareggio finale siglato nei minuti conclusivi da Gabriel Charpentier.

Buffon ha vissuto la partita molto intensamente, riprendendo anche in modo duro i compagni della difesa nelle fasi più concitate dell’incontro.

Lasciato il campo a capo chino, dopo aver abbracciato l’ex compagno di club e Nazionale Fabio Grosso, ora allenatore del Frosione, Buffon ha affidato ad un post su Twitter le impressioni dopo la prima partita della carriera in Serie B con la maglia del Parma, che Gigi non indossava in gare ufficiali dal giugno 2001.

“Dare tutto ciò che abbiamo per raggiungere i nostri obiettivi – l’avviso del portiere ai compagni – Sarà un campionato lungo, tosto ed equilibrato. Servirà combattere su ogni pallone per conquistare ciò che vogliamo”.

OMNISPORT | 21-08-2021 10:21