12-12-2021 16:48

Il Parma di Gigi Buffon non riesce a cambiare marcia: è terminata 1-1 la partita del Tardini contro il Perugia valida per la diciassettesima giornata di campionato.

I gialloblu, avanti contro gli umbri grazie alla rete di Inglese, sono stati raggiunti nella ripresa dal gol di Sgarbi. Espulso Iachini per proteste, fischi da parte del pubblico per gli emiliani piantati al quindicesimo posto in classifica a quota 20 punti. Umbri ottavi a 26.

OMNISPORT