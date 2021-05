Buffon e Ronaldo rialzano la Juve. 7 gol del Milan, ok Atalanta

Prosegue serrata la volata per la Champions: Atalanta, Milan e Juventus vincono tutte nella 36esima giornata del campionato di Serie A.

La Juventus si rialza a Reggio Emilia battendo il Sassuolo per 3-1: Buffon, che ha appena annunciato l’addio ai bianconeri, para un rigore a Berardi, poi Rabiot e Cristiano Ronaldo, al centesimo gol con la maglia della Vecchia Signora, ribaltano il risultato. Nella ripresa Raspadori prova a riaprire, Dybala (100 gol con la Juve anche per lui) in contropiede firma il tris.

Il classifica la squadra di Pirlo resta però quinta: dopo la vittoria del Napoli di martedì, vincono agevolmente anche Atalanta e Milan che confermano il loro secondo posto in classifica a +3 sui bianconeri.

Il Diavolo spazza via il Torino per 7-0 con le reti di Hernandez (doppietta), Kessie, Brahim Diaz, e Rebic, che sigla una tripletta in 12′: la vittoria contro la Juve ha infuso grande fiducia alla squadra di Pioli. L’Atalanta regola invece per 2-0 (Muriel, Pasalic) un Benevento sempre più in crisi.

La Lazio batte in casa il Parma con Immobile ma è ormai fuori dalla volata. L’Inter campione d’Italia supera per 3-1 a San Siro la Roma con i gol di Brozovic, Vecino e Lukaku: nerazzurri a 88 punti, giallorossi sempre settimi.

In coda il Benevento è terzultimo a -4 dal Torino e dallo Spezia, che pareggia a Genova.

I risultati della 36esima giornata:

18.30

Cagliari-Fiorentina 0-0

20.45

Atalanta-Benevento 2-0

22′ Muriel (A), 67′ Pasalic (A)

Bologna-Genoa 0-2

13′ Zappacosta (G), 61′ Scamacca (G)

Inter-Roma 3-1

11′ Brozovic (I), 20′ Vecino (I), 31′ Mkhitaryan (R), 91′ Lukaku (I)

Lazio-Parma 1-0

95′ Immobile (L)

Sampdoria-Spezia 2-2

15′ Pobega (Sp), 32′ Verre (Sa), 73′ Pobega (Sp), 80′ Keita (Sa)

Sassuolo-Juventus 1-3

28′ Rabiot (J), 45′ Ronaldo (J), 59′ Raspadori (59′), 66′ Dybala (J)

Torino-Milan 0-7

19′ Hernandez (M), 26′ Kessie (M), 50′ Diaz (M), 62′ Hernandez (M), 67′ Rebic (M), 72′ Rebic (M), 79′ Rebic (M)

OMNISPORT | 12-05-2021 22:42