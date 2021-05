Buffon: "Mi ha chiamato il Flamengo ma ho rifiutato"

Con il rigore parato a Domenico Berardi, Gianluigi Buffon è diventato il portiere più anziano a sventare un penalty in Serie A. A 43 anni, 3 mesi e 14 giorni, il portiere della Juventus – che saluterà a fine stagione – ha migliorato il precedente primato appartenuto a Marco Ballotta.

Un intervento provvidenziale sul piazzato del numero 25 in maglia neroverde che ha consentito ai bianconeri di rimanere a galla dopo un inizio poco incoraggiante al Mapei Stadium, alla fine comunque sfociato nell’intera posta in palio.

A fine gara il numero 77 – in attesa di sciogliere le riserve sul proprio futuro – ha svelato un curioso retroscena in chiave di mercato a ‘TNT Sports Brasil’ rispondendo alla possibilità di un futuro da calciatore in Brasile.

“Mi ha chiamato il Flamengo però non penso. Me ne sto più vicino”.

Ha tagliato corto tra i sorrisi l’ex numero uno della nazionale che ha deciso di prendersi qualche settimana di tempo per fare luce sul proprio futuro.

OMNISPORT | 13-05-2021 13:32