Buffon: "Quagliarella esempio per tanti"

25-10-2021 21:11

L’ex portiere della Juve Gigi Buffon ha inviato un video messaggio a Fabio Quagliarella in occasione della presentazione del documentario-film dedicato all’attaccante: “Sono felice di ciò che hai fatto, alla fine hai vissuto una vita bellissima, piena di soddisfazioni, molte di cui le abbiamo condivise. Però in questa gioia c’è stato spazio per la sofferenza, tu l’hai saputa affrontare con grande solidità. Penso che il tuo esempio potrà essere d’aiuto per moltissime persone”, ha detto il portiere del Parma.

Alla punta della Samp sono arrivati anche i complimenti di Bonucci: “Fabio è un esempio dentro e fuori dal campo, nei suoi silenzi trasmetteva valori importanti. Era il primo a ridere e scherzare, a sdrammatizzare le situazioni, per me è stato un compagno di vita e di calcio importante. Sono migliorato grazie a lui e quando lo affronto è sempre difficile giocare perché ho davanti un amico, non un avversario. Cerco di mettere tutto da parte, ma questo vecchietto è davvero molto forte”.

OMNISPORT