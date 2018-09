Buffon salva solo un Azzurro: 'In Nazionale non ci torno'

L'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon da Parigi torna a parlare della Nazionale e del calcio azzurro. Secondo l'estremo difensore di Carrara, "in questo momento Verratti è l'unico vero talento del calcio italiano. Molte volte se gioca con giocatori normali è in difficoltà perché non lo capiscono, mentre qua al PSG ha la fortuna di poter giocare con dei campioni", sono le parole, trancianti, rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

Niente ritorno in Nazionale: "Con Mancini ci eravamo sentiti a maggio, è stato un colloquio costruttivo. Ci sono dei momenti in cui uno con la mia storia deve fare un passo indietro per autotutela. Penso sia stato giusto così. È giusto ricominciare un percorso, io vivo di sentimenti e di emozioni e per la causa che sposo do veramente l'anima, per la Nazionale ho dato anche qualcosa di più. Nonostante ciò ogni tanto questo non mi è stato riconosciuto e a 40 anni uno non ha tanta voglia di sembrare quello che vuole esserci per forza. Sto benissimo a casa con i miei figli e la mia famiglia, al mister ho detto questo e lui ha capito e rispettato il mio pensiero. E questo è molto bello".

Su Juventus-Napoli in arrivo: "La crescita di Insigne è consolidata, è un giocatore molto importante che se in serata e messo nel contesto giusto può farti vincere. Sono contento che il Napoli stia facendo bene perché ho un rapporto di grande simpatia e stima per Carlo Ancelotti ma la Juve è la Juve. Come società, come mentalità e come storia è la società italiana largamente davanti a tutti e anche a livello europeo è ormai tra le prime tre".

Buffon era tra i pali nella vittoria per 4-1 del Psg contro il Reims: "Se sono arrabbiato per il gol preso? Certo, lo sono sempre quando subisco una rete, mi piacerebbe sempre finire una partita senza incassarne una. Abbiamo disputato una buona partita e battuto anche il record di sette affermazioni consecutive che ci permettono di entrare nella storia di questo club. Era importante per noi. Areola? Tutte le grandi squadre hanno due grandi portieri. Per Alphonse e per me è più facile perche' tra noi c'è un buon feeling".

SPORTAL.IT | 27-09-2018 12:30