Buffon scuote il Parma: "Dobbiamo svoltare"

Il portiere dei gialloblu dopo la vittoria con il Genoa: "Questa squadra non ha equilibrio emotivo"

05-02-2023 23:03

Gianluigi Buffon ha parlato dopo la vittoria del Parma contro il Genoa, mettendo in guardia i gialloblu: “L’orgoglio non vale una partita, ma si costruisce nel tempo portando avanti prestazioni di carattere come questa sera. Questa squadra non ha equilibrio emotivo e una squadra che non ha equilibrio emotivo non può essere vincente. Dobbiamo sapere che solo con determinate motivazioni possiamo essere una buona squadra, senza siamo una squadra normale e questo non porta a nulla di grande”.

“Questa responsabilità dobbiamo averla tutti, dai più esperti ai più giovani. Vedere questa squadra così altalenante è frustrante, dobbiamo svoltare da questo punto di vista. Oggi abbiamo giocato bene e c’è grande entusiasmo, ma questo è giusto lo facciano i tifosi, noi dobbiamo però essere consapevoli che per vincere servono sempre lotta e fatica. Abbiamo cambiato allenatori ma la responsabilità e nostra, dobbiamo mettere quel qualcosa in più per cercare l’eccellenza, sennò rimarremo mediocri”, sono le parole in conferenza stampa.