Era probabilmente la sua ultima recita alla Scala del calcio. A quasi 45 anni Gigi Buffon, nella sfida di coppa Italia tra Inter e Parma, si è rimesso il vestito buono da Superman e ha fatto vedere a tutti – a chi era allo stadio e a chi seguiva la partita in diretta tv su Canale 5 – di cosa è ancora capace di fare. Un paio di interventi prodigiosi, una prestazione straordinaria che stava per trascinare gli scaligeri verso l’impresa di eliminare l’Inter prima che a supplementari quasi scaduti Acerbi non lo beffasse con un pallonetto di testa.

Buffon, il tweet della delusione

A notte fonda l’ex portiere della Juventus, che di smettere di giocare non sembra proprio aver voglia, si è sfogato su twitter scrivendo: “Abbiamo lottato per inseguire un sogno. Abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo ma purtroppo non è bastato. Perdere dispiace sempre ma serate come queste non possono che farci capire il nostro reale valore. Grazie a tutti coloro che ci hanno spinto fino al 120esimo!”.

Per Buffon fischi e insulti dalla Curva Nord

A macchiare la serata ci ha pensato però parte del tifo interista che, memore della storica rivalità con la Juve, lo ha insultato, soprattutto nel secondo tempo quando alle spalle aveva gli ultrà della Curva Nord: tantissimi fischi, cori contro: “Buffon uomo di m***a”, o anche: “Dacci le quote, Buffon dacci le quote“.

Le reazioni sui social dei tifosi dopo i cori

Un comportamento inqualificabile che ha scatenato la bufera sul web: “Secondo voi i tifosi di quale squadra potevano fischiare una leggenda come Gigi Buffon scesa in campo a quasi 45 anni?”, oppure: “Fischiano Buffon e si tengono quel portiere che non gli lega nemmeno le scarpe. Cialtroni interisti” e ancora: “La nord può intonare quel che vuole, ma Buffon resterà per sempre uno dei migliori (forse il migliore) portieri di tutti i tempi”

C’è chi scrive: “Buffon il Messi dei portieri. Il più grande di sempre” o anche: “Onana e Handanovic insieme non fanno mezzo Buffon 45enne” e poi: “la sua carriera meriterebbe un giro d’onore in tutti i campi di serie a ad essere “omaggiato” dalle curve” e infine: “Tifosi che si meritano i peggiori epiteti, avanti così e il calcio va in dissoluzione”.