Buffon, il retroscena sul "bidone dell'immondizia"

Gianluigi Buffon in un'intervista a Sky ha confessato che non vede l'ora di esordire in Champions League tra i pali del Paris Saint Germain. L'ex portierone della Juventus ha scontato le tre giornate di squalifiche inflittegli dall'Uefa per il clamoroso sfogo contro l'arbitro al termine del quarto di finale perso all'ultimo secondo contro il Real Madrid la scorsa stagione e ora è pronto a debuttare nella massima competizione continentale.

Ritornando al celebre sfogo l'estremo difensore di Carrara ha spiegato l'espressione colorita "bidone dell'immondizia al posto del cuore": "Come mi è uscita quella frase? E’ uscita dalla mia fervida fantasia. Non sapevo cosa dire, avevo un diavolo per capello ed è venuto fuori il Gigi di Carrara".

Il campione del mondo 2006 si troverà però di fronte al debutto il temibile Napoli di Ancelotti: "Sarà una partita delicata, l'avversario è di grandissimo livello. Con l'avvento di Carlo Ancelotti la squadra ha assunto maggiore consapevolezza nei propri mezzi, una consapevolezza che prima non era certa di avere. Come ho vissuto le prime tre partite del girone? Soffrendo (ride, ndr). Le ho guardate in differita in TV dallo spogliatoio, non essere partecipe mi fa soffrire".

Sulle favorite per la Champions League: "Ce ne sono due, tre. Non si può evitare di mettere il Barcellona che ha Messi, uno che è il primo e ogni tanto il secondo giocatore migliore al mondo. Poi c'è la Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo, un altro che è il primo e a volte il secondo migliore al mondo, e ha consolidato il suo livello di crescita".

Sul suo futuro, non ha dubbi: "Giocherò finché avrò offerte per rimanere ad alto livello, visto che il calcio di livello è quello che prediligo. Ora vado avanti, per smettere c'è sempre tempo".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 13:05