Bullismo verso i figli della Red Bull, Wolff sarcastico: "Ho quasi pianto"

23-10-2022 19:55

Horner ha denunciato episodi di bullismo verso i figli dei dipendenti Red Bull, dopo le ultime vicende legate al budget cap. Dichiarazioni che non hanno impietosito il numero uno della Mercedes Wolff, che in tono sarcastico ha risposto a modo suo.

Queste le dichiarazioni di Wolff: “Mi è quasi scesa una lacrima – ha detto con sarcasmo il team principal della Mercedes ai microfoni di Sky Germania – ma sta solo tentando la mossa della psicologia inversa. La questione che emerge sempre più chiaramente da tutta questa vicenda è su chi sia, qui, la vera vittima. Io credo che lo siano i nove team che non hanno infranto il budget cap, non quello su cui si indaga”.

Wolff ha invece condannato i fischi per Verstappen: “È inaccettabile – ha aggiunto in proposito il numero uno Mercedes – e credo che nessuno vorrebbe mai vedere scene del genere, che avvengano sul podio o in un evento con gli appassionati in circuito. Penso che tutti, nel paddock della Formula 1, siano contrari a comportamenti del genere da parte dei tifosi”.