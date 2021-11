Bundesliga, 13° giornata: bene Bayern e Borussia, goleada Hoffenheim

27-11-2021 21:21

Si è giocata oggi una buona parte della 13° giornata di Bundesliga, con alcuni risultati spettacolari ed altri abbastanza scontati. Il Bayern vince in scioltezza e mantiene il primato, così come i gialloneri del Borussia Dortmund che vince 3-1 e tiene il passo al secondo posto. Goleada in trasferta dell’Hoffenheim che segna ben 6 gol. Colpo del Colonia che batte 4-1 il Gladbach. Il Friburgo terzo in classifica cade in trasferta 2-1 col Bochum, mentre pareggio per 1-1 tra Hertha Berlino e Augsburg.

Ecco tutti i risultati di oggi:

Bayern Monaco-Arminia 1-0

Furth-Hoffenheim 3-6

Colonia-MGladbach 4-1

Bochum-Friburgo 2-1

Hertha Berlino-Augsburg 1-1

Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-3

