Bundesliga, 14° giornata: goleada Bayer Leverkusen e Mainz

04-12-2021 18:23

Si sono giocate le partite della 14° giornata di Bundesliga. Vittoria del Bochum in casa dell’Augsburg, mentre non li limita a vincere ma stravince il Bayer Leverkusen che ne fa 7 alla BayArena contro il Greuther. Vittoria per 3-2 dell’Hoffenheim sull’ Eintracht e con 23 punti è al 4° posto in Bundes. Vittoria anche del Mainz, che in casa vince 3-0 contro il Wolfsbug. Infine, l’unico pareggio di giornata, per ora, è l’1-1 tra Arminia e Colonia.

Tutti i risultati:

Augsburg-Bochum 2-3

Bayer Leverkusen-Greuther 7-1

Hoffenheim-Eitracht Francoforte 3-2

Mainz-Wolfsburg 3-0

Arminia-Colonia 1-1

