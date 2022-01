Bundesliga, 19° giornata: Bayern vince con tre gol di Lewa, bene anche Bayer e Lipsia

15-01-2022 21:15

Si sono giocati sei match della 19° giornata di Bundesliga, partite che non hanno riservato grandi sorprese a livello di pronostici. Il Bayer Leverkuse hanno vinto in trasferta per 2-1 il big match contro il Borussia M’Gladbach coi gol si Andrich e di Shick.

Chi stravince è il solito Bayern Monaco, che dopo il Ko nell’ultima giornata dilaga per 4-0 contro il povero Colonia con una tripletta del solito, immenso Robert Lewandowski. Di Tolisso l’altra rete. Vince anche l’Union Berlino stupendamente sesto in campionato. Un successo per 2-1 contro l’Hoffenheim siglato da Voglsammer e da Prömel. Di Baumgartl il gol della bandiera ospite.

Vince anche il Lipsia per 2-0 in casa dello Stoccarda grazie alle reti di Silva e Nkunku, e trova la terza vittoria nelle ultime cinque. 0-0 tra Wolfsburg ed Herta. Infine bel successo del Mainz che batte 1-0 il Bochum con la rete di St. Juste.

