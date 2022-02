Bundesliga, 23° giornata: goleade di Lipsia, Dortmund e Bayern

20-02-2022 21:55

Si sono giocate nella giornata di oggi tre partite della 23° giornata di Bundesliga, tutte e tre con risultati molto rotondi e netti.

In trasferta, il Lipsia ha fatto “il Bayern”, demolendo per 6-1 il povero Hertha Berlino. In rete Hernichs, Nkunku cono una doppietta, Dani Olmo, Haidara e Poulsen. Ovviamente ininfluente il gol di Jovetic al 48′.

Anche il Borussia Dortmund dilaga e segna 6 gol al malcapitato M’Gladbach. I gialloneri dominano in casa con una doppietta del capitano Marco Reus, la rete di Malen, di Wolf, di Moukoko e di Can su rigore al 90′.

Il risultato meno netto arriva, stranamente, proprio dal Bayern Monaco che ne fa “solo”, quattro al Greuther Furht. A segna immancabile Lewandowski con una doppietta, poi un autogol di Griesbeck e una rete di Choupo-Moting.Initile anche in questo caso la rete di Hrgota a fine primo tempo.

