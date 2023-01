Bundesliga, Haller torna in campo: scarpe speciali per l'occasione

22-01-2023 17:45

Sebastian Haller fa finalmente il proprio esordio con il Manchester United, entrando in campo al 62′ del match di Bundesliga contro l’Augsburg davanti ai suoi tifosi.

Haller ha sconfitto un tumore ai testicoli per il quale si è dovuto operare per ben due volte da quando è arrivato in Germania dall’Ajax in estate. La punta 28enne ha deciso di celebrare la giornata indimenticabile indossando un paio di scarpe customizzate, sulle quali era presente una scritta inequivocabile: F*** cancer”.

Ora il Borussia Dortmund spera di avere armi in più a disposizione per contrastare il Bayern Monaco.