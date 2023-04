Dopo tre stagioni il canadese potrebbe lasciare il Lilla e indossare la maglia dei campioni di Germania.

18-04-2023 16:38

Alla lunga l’assenza di Robert Lewandowski si è fatta sentire nel Bayern Monaco, nonostante l’ottimo rendimento di Erik Maxim Choupo-Moting: per questo il Club più titolato di Germania è pronto a investire su Jonathan David, la punta del Lilla che ha disputato il Mondiale con la maglia del Canada.

Dopo tre annate in Francia, precedute dalle due stagioni in Belgio (Gent), per il classe 2000 è il treno che porta alla consacrazione: sono 20 i suoi centri in Ligue1 in 30 incontri.