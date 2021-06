Bundesliga, la prima giornata si apre con Gladbach-Bayern

Oltre che per la Ligue 1, anche la Bundesliga ha diramato il programma della prima giornata della stagione 2021/2022, quella che si spera sarà l’annata del ritorno alla normalità e del pubblico di nuovo sugli spalti senza più limitazioni.

Come da tradizione, ad aprire la stagione è il Campione in Carica, in questo caso dunque il Bayern Monaco, come in realtà succede da molti anni. Nello specifico i bavaresi saranno impegnati sul campo del Borussia Monchengladbach.

Si inizia venerdì 13 agosto alle ore 20.30. Tra il 14 e il 15 le restanti 8 partite. Ecco il programma completo della prima giornata:

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte

Wolfsburg-Bochum

Union Berlino-Bayer Leverkusen

Stoccarda-Greuther Furth

Mainz-Lipsia

Augsburg-Hoffenheim

Arminia Bielefeld-Friburgo

Colonia-Hertha

