Buone sensazioni per Egan Bernal al suo rientro alle gare

17-08-2022 15:53

L’emozione e l’attesa erano tutte per lui. Il campione colombiano dopo aver rischiato la vita in un incidente durante un allenamento a Bogotà, è finalmente tornato in sella in una gara ufficiale.

Il fenomeno della Ineos Grenadiers ha infatti riappeso il numero sulla schiena al Giro di Danimarca.

Una prima tappa vissuta in totale controllo per il vincitore del Giro d’Italia 2021, che ha chiuso 109mo a più di due minuti dal gruppo principale: “Nel finale non ho voluto correre nessun rischio e quindi me la sono presa comoda.

È stata una tappa veloce, ma le sensazioni sono buone. Sono contento di averla superata bene. Nessun dolore e buone sensazioni, questo era il mio obiettivo primario. È bello tornare in gruppo, i primi dieci chilometri sono stati un po’ strani, ma poi dopo è andata bene”.