Burdisso disegna la nuova Roma: "Per Mourinho Dzeko è il top"

Nicolas Burdisso non è stato uno dei protagonisti dell’Inter dell’era di José Mourinho, ma tra tutti i giocatori allenati dal tecnico portoghese in nerazzurro è quello più titolato a parlare dell’approdo dello Special One alla Roma, avendo un lungo passato in giallorosso e conoscendo bene le potenzialità della piazza.

L’ex difensore argentino è stato intervistato dal ‘Corriere dello Sport’: “Ho capito che stava per succedere qualcosa dopo l’annuncio su Fonseca. A Roma non si può stare senza allenatore per 2-3 giorni. Quella su Mourinho è stata una strategia intelligente e ben fatta”.

“Abbiamo vissuto momenti bellissimi tra campo, spogliatoio e vita sociale. José è eccezionale e secondo me aprirà un ciclo. Vincere a Roma non è semplice, ma lui è un allenatore vincente con un notevole bagaglio di esperienza. Uno dei pochi che può gestire questa piazza, dove bisogna capire l’umore dei tifosi. Lui sa come trattare i calciatori, dà qualcosa in più, sa toccare il cuore e caricare a mille”.

Burdisso sposa poi le parole di Materazzi sostenendo che con l’approdo alla Roma Mourinho non ha tradito i tifosi dell’Inter: “Tornerà in uno stadio dove ha vinto tutto. Verrà applaudito dagli interisti anche da avversario. Andando alla Roma non li ha traditi come invece sarebbe successo se fosse andato alla Juve o al Milan…”.

La prima sorpresa potrebbe essere la conferma di Dzeko: “Pellegrini con Jose farà un salto di qualità. Ibanez e Kumbulla miglioreranno il rendimento così come Veretout e Dzeko è il suo centravanti ideale. Quale modulo userà? Ha usato spesso il 4-2-3-1 o il 4-3-3, ma lui gioca tante partite dentro la stessa. In Italia i giocatori sono più rapidi a cambiare dentro il match, sorprenderà tutti come ha fatto con l’Inter”.

OMNISPORT | 05-05-2021 10:21