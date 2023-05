Busquets lascia il Barcellona: “Realtà migliore dei sogni”

Il centrocampista se ne andrà a fine stagione e ha salutato tutti con un video molto emozionante

10-05-2023 12:22

Sergio Busquets, l’unico superstite del Barcellona d’oro, a fine stagione lascerà i catalani. Lo ha comunicato oggi attraverso i social network, aiutandosi con un video emozionante: “Ciao culés, è giunto il momento di annunciare che questa sarà la mia ultima stagione al Barça. Fin da piccolo, quando guardavo le partite in tv, ho sempre sognato di giocare con questa maglia e in questo stadio. La realtà ha superato i sogni. Chi mi avrebbe detto, quando sono arrivato, che avrei potuto vivere 15 stagioni nel miglior club del mondo, il club della mia vita di cui sono e sarò tifoso, socio e capitano e con cui ho superato le 700 presenze. È stato un onore, un sogno, un orgoglio poter rappresentare questa maglia per così tanti anni”.

Un finale che potrebbe portare un altro titolo in casa Barça: “Tutto ha un inizio e una fine, e anche se non è stata una decisione facile, credo che sia giunto il momento. Voglio ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile: lavoratori del club, staff, fisioterapisti, dirigenti, presidente, allenatori, analisti e soprattutto i miei colleghi, con i quali ho condiviso tutto. Grazie .Voglio anche ringraziare i tifosi di tutto il mondo, che mi hanno dato il loro supporto e la loro stima durante tutto questo tempo. E naturalmente la mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco nella buona e nella cattiva sorte, sacrificando tante cose per accompagnarmi e vedermi felice”.

Chiosa da lacrime agli occhi: “Grazie mille per tutto e arrivederci nelle ultime partite. Essere del Barça è il meglio che ci possa essere”.