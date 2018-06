Byron Moreno insegna ai giovani arbitri

I tifosi Azzurri ancora ricordano con orrore l’arbitraggio di Byron Moreno che condannò l’Italia di Trapattoni nel famigerato ottavo di finale del Mondiale 2002 contro la Corea del Sud. Il pessimo fischietto ecuadoriano influenzò pesantemente la sfida, espellendo Francesco Totti e annullando una rete regolare a Tommasi.

Moreno dopo quella partita continuò ad arbitrare, nonostante diverse sospensioni e indagini per presunte combine (e pure un arresto negli Stati Uniti). Ed ora, sfruttando la sua notorietà, Moreno insegna ad aspiranti arbitri: online gira un volantino pubblicitario della scuola con sede a Quito, in cui si vede l’arbitro rincorso da Maldini e Vieri.

Raggiunto da ‘Il Messaggero’, Moreno ha confermato: “La scuola esiste e io sono l’istruttore. In queste settimane sono stato impegnato in un seminario organizzato dalle federazioni parrocchiali e di quartiere. Ci si occupa della formazione degli arbitri e di come è cambiato il mestiere nel calcio moderno. Insegno le regole del calcio, la tecnica arbitrale, la psicologia sportiva e l’assistenza medica. Si iscrive gente di tutte le età, ragazzi, ma anche dirigenti, calciatori. Tutti possono avere bisogno di aggiornamento. Io per primo, che continuo ad arbitrare”.

Su Italia-Corea del Sud, nessun dubbio: “Non rinnego nulla di quello che ho fatto in Italia-Corea. Sono stato riabilitato dopo poco tempo dice lui si sono accorti che era un errore. Ancora oggi faccio l’arbitro per alcuni tornei istituzionali. La verità? Sarò arbitro hasta la muerte, fino alla morte. E poi c’è il mio lavoro nella scuola, a cui tengo molto”.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 14:25