Cabral: “Abbiamo fatto benissimo”

L’attaccante brasiliano della Fiorentina ai microfoni di Mediaset: “Abbiamo una grande squadra e adesso stiamo facendo vedere che è così”

05-04-2023 23:39

Il giocatore brasiliano, autore del primo gol della serata, Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Grande serata, grande vittoria, abbiamo fatto benissimo. Sappiamo che è importante aver vinto questa gara, ma c’è ancora l’altra. Dovremo fare una partita come quella di oggi per andare in finale”.

Conclude poi il numero 9 della Viola: “Abbiamo una grande squadra e adesso stiamo facendo vedere che è così, che possiamo sognare, che possiamo fare la storia alla Fiorentina”.